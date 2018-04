Cadavere sul lago di Fimon | giallo sulla morte Vicenza | il corpo è del centralinista

Trova Cadavere durante passeggiata sulle rive del lago : Un cadavere è stato Trovato al lago di Fimon (Vicenza) alle prime luci dell'alba. Era sulla riva. cadavere al lago di Fimon E' stato un passante a individuarlo, a poche centinia di metri dal chiosco, e ha subito...

Cadavere trovato sulla Agrigento-Palermo : è una donna : Il corpo senza vita di una donna di 52 anni è stato trovato al centro della carreggiata della Palermo-Agrigento. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato...

Casa all'asta - sul divano trovano un Cadavere mummificato : Dramma della solitudine in provincia di Vicenza. Un rustico in vendita in un'asta giudiziaria, un luogo speruto nel nulla, in mezzo alla natura. Siamo in contrada Molin Maso a Valli del Pasubio....

“Addio”. Un’altra tragedia nel mondo dello sport : il Cadavere scoperto in casa - si indaga sulle cause della morte : Un’altra tragedia nel mondo del ciclismo. La scomparsa della sportiva ha scosso il mondo del ciclismo, dal momento che il suo nome è stato spesso protagonista nelle classifiche dei professionisti, con il titolo conquistato nel 2007 nel Campionato Nazionale Cyclo-cross U23 a Lucca. Ieri 2 aprile, Ilaria Rinaldi è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Gambassi Terme (in provincia di Firenze). Accertamenti della procura di ...

Deontay Wilder : 'Voglio un Cadavere sul ring' Video : Che Deontay Wilder sia sia letteralmente senza freni [Video] nelle sue dichiarazioni non è assolutamente una novita'. Stavolta però l'ha proprio sparata grossa, tanto da determinare l'apertura di un inchiesta a suo carico da parte della WBC, federazione della quale detiene il titolo mondiale dei #pesi massimi. Risultato: il suo immediato rinvio alla commissione disciplinare. Nel corso di un programma radiofonico, il noto Breakfast Club in onda ...

Cadavere di uomo sul lungomare di San Leone : Il Cadavere di uomo giace sul lungomare Falcone- Borsellino all' altezza del negozio Emozioni in blu , zona Bar Sport, coperto da un telo bianco. Sul posto i carabinieri. Non si conoscono al momento le cause della morte. Articolo in aggiornamento. FOTO SANDRO CATANESE Ultima modifica: 28 marzo 2018

Orrore sulla spiaggia di Lipari : Cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione : Recuperato, in avanzato stato di decomposizione, sulla spiaggia di Valle Muria. Indossava una giacca a vento scura e pantaloni a pois, stivaletti in pelle ed un giubbotto di salvataggio.Continua a leggere

Ancona - neonato morto in azienda rifiuti/ Ostra - ultime notizie : Cadavere trovato sul nastro trasportatore : Ostra, cadavere di un neonato tra i rifiuti: orrore in provincia di Ancona, dove è stato rinvenuto il corpicino senza vita di un pargolo su un nastro trasportatore(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 01:39:00 GMT)

Studenti di liceo trovano un Cadavere di donna sulla spiaggia di Torre di Paestum : Il cadavere di una donna è stato ritrovato sul litorale di Paestum. La macabra scoperta, sulla battigia della spiaggia di "Torre di Paestum", è stata fatta da alcuni Studenti del liceo scientifico "A. Gallotta" di Eboli in visita presso l'Oasi dunale di Paestum. La donna indossava scarpe, pantaloni e un giubbotto. Si attende l'arrivo del medico legale per un primo esame esterno del cadavere. Sul posto i Carabinieri.Gli Studenti ...