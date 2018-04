Cadavere lungo il lago | giallo a Padova | è il centralinista della Basilica del Santo

Cadavere di uomo sul lungomare di San Leone : Il Cadavere di uomo giace sul lungomare Falcone- Borsellino all' altezza del negozio Emozioni in blu , zona Bar Sport, coperto da un telo bianco. Sul posto i carabinieri. Non si conoscono al momento le cause della morte. Articolo in aggiornamento. FOTO SANDRO CATANESE Ultima modifica: 28 marzo 2018