Cacca-gate | il marito della Kyenge Pd | “Il mio maremmano è stitico” “Elezioni? Ho

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Sembra risolto il caso occorso all’europarlamentare del Pd, Cécile, che venerdì scorso ha subito un imbrattamento delle paretipropria abitazione con escrementi animali. A dirimere il giallo è la trasmissione radiofonica La Zanzara (Radio24), che prima ha intervistato l’autore del gesto, un vicino di casa dell’ex ministra, poi ileuroparlamentare, Domenico Grispino. Il primo ha accusato il coniuge dell’ex ministra di non raccogliere mai le deiezioni del suo cane, quindi ha voluto agire per ripicca vandalizzando gli esternicasa di. Ma ildi quest’ultima si difende ai microfoni de La Zanzara, contraddicendo la tesimoglie che aveva imputato lo spiacevole episodio a un caso di razzismo: “Il mio cane, che si chiama Zibi in onore di Boniek ed è un pastore, ha 10 anni. Ed è stitico. Quindi, ci ...