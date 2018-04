Busto Arsizio | controsoffitto crollato in scuola elementare Ultime notizie | terrore in

Busto Arsizio - crolla controsoffitto in scuola elementare : quattro bambine ferite lievemente : Un controsoffitto è crollato, intorno alle 16, sui bambini della scuola elementare “Bossi” di via Alighieri a Busto Arsizio (Varese). quattro bambine – tra i 7 e gli 8 anni – sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con due ambulanze e un’automedica. Una delle piccole, colpita dai pannelli, è stata trasportata all’ospedale di Busto per essere medicata, ...

Pallanuoto - finale di ritorno Euro Cup 2018 : Sport Management - l’impresa è ad un gol! Busto Arsizio deve essere una bolgia! : Un appuntamento storico: bastano queste tre parole per definire la gara che attende in quel di Busto Arsizio domani alle ore 19.00 la BPM Sport Management, chiamata a rimontare l’8-9 subito a Budapest dai magiari del Ferencvaros nel primo atto della finale di Euro Cup, la seconda competizione Europea per club di Pallanuoto maschile. Andiamo a rivivere il film del torneo. Si tratta di una lunga marcia iniziata a fine settembre, nella quale ...

Volley femminile - Novara vola in Finale Scudetto : Busto Arsizio si arrende - sfida con Conegliano per il tricolore : Novara vola in Finale Scudetto di Volley femminile e affronterà Conegliano nella serie al meglio delle cinque partite. Le Campionesse d’Italia potranno così difendere il tricolore nella sfida infinita contro le Pantere, già vista in Coppa Italia e Supercoppa Italiana (vinte entrambe dalle piemontesi). Le ragazze di coach Barbolini hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-20; 25-15; 26-24) al PalaYamamay replicando così le prime due ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Novara surclassa Busto Arsizio e vola sul 2-0 - Egonu e Piccinini decisive : Novara vede sempre più vicina la Finale Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia rifilano un sonoro 3-0 (25-19; 25-18; 25-22) a Busto Arsizio nella gara2 di semifinale e si portano sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: prossimi due incontri in casa delle Farfalle ma le piemontesi sembrano essere decisamente più forti e puntano al secondo atto conclusivo consecutivo. La Igor è stata brava a riscattarsi prontamente ...

Uomo armato stazione Busto Arsizio - bloccato : successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese: una Pasquetta molto movimentata per chi si trovava in stazione quando, un giovane di 21 anni, nigeriano, ha terrorizzato i presenti con uno spadino e ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2018 : Novara superlativa - Busto Arsizio crolla. Show di Paola Egonu - Valentina Diouf assente : Novara inizia alla grande la semifinale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-21; 25-19; 25-16) nella gara1 della serie al meglio delle cinque partite. Di fronte al proprio pubblico, le ragazze di coach Barbolini hanno fatto la differenza grazie a un sontuoso muro di squadra (11) e alla prestazione sbalorditiva della solita Paola Egonu (22 punti, 44% in attacco, 3 muri). ...