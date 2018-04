Bullismo tra studenti | condannati il preside e i professori di una scuola nel napoletano

CyberBullismo in chat : nel Veneziano tredicenne si butta dalla finestra : La ragazzina, che frequenta la seconda media, si è fratturata l'anca. In dicembre la mamma aveva presentato una denuncia ai carabinieri

Ragazzina si lancia dalla finestra della scuola - il sospetto del Bullismo : VENEZIA Ha chiesto di poter andare in bagno e l'insegnante le ha dato il permesso. Non ha notato nulla di strano in lei. Qualche minuto dopo, un collaboratore scolastico l'ha trovata a terra, nel ...

Roberto Pio Tornabene a The Voice tra il Bullismo e il ricordo di Ti Lascio una canzone : Nel 2015 ha preso parte a Ti Lascio una canzone e oggi sale Roberto Pio Tornabene a The Voice è alla ricerca della sua rivincita, di una svolta che possa regalargli finalmente la possibilità di vivere di musica. Il giovane cantante all'epoca aveva solo 13 anni e adesso, 16enne si presenta su Rai2 accompagnato dai suoi genitori per salire sul palco del talent show e ottenere almeno un sì dai 4 giudici. Solo otto posti ancora disponibili per ...

Convivenza civile e Bullismo : il capitano Maggio incontra 50 alunni : FRANCAVILLA FONTANA - Questa mattina , 12 aprile, , i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, nell'ambito dei seminari per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato gli ...

Facebook - diffuso un documento segreto : «Bullismo? Suicidi? La nostra priorità è crescere» : «Connettiamo le persone. Ecco perché tutto il lavoro che facciamo per la crescita è giustificato. Forse a qualcuno costa la vita perché si espone ai bulli, forse qualcuno...

Maria Catrambone Raso/ Il figlio Michele Ruffino - morto suicida a causa del Bullismo (Domenica In) : Maria Catrambone Raso, il terribile gesto del figlio Michele Ruffino. Sono trascorsi pochi giorni dal funerale che ha sconvolto l'intero paese e non solo la città di Torino. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:40:00 GMT)

Sesso - aumentano i casi di Bullismo tra i giovani. 'Sexting e Revenge porn comuni nella fascia 11-19 anni' : ... se non fai quello che ti dico la pubblico oppure mi vendico.' 'È ora che si rendano conto - continua la presidente, lanciando un appello alla politica italiana - che questi ragazzini accedono alla ...

Deruta " L'incontro 'Bullismo e cyberBullismo - parlamene tu!" si trasforma in un dialogo aperto grazie all'intervento di "Anna" che parla ... : Canuti: "Presto una serie di incontri rivolti alle famiglie per conoscere e sconfiggere questo fenomeno" , UMWEB, Perugia " Un argomento sempre più alla ribalta delle cronaca, contro il quale non va mai abbassata la guardia. Oggi sono stati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Goffredo Mamelli di Deruta a parlare di "Bullismo e cyberbullismo, palamene ...

Bullismo e molestie anche nella fondazione di Bono degli U2 - le scuse del rocker : “Vorrei incontrare le vittime” : Bono degli U2 è stato costretto a scusarsi pubblicamente dopo che un'indagine interna ha rivelato episodi di Bullismo, maltrattamenti e condotte scorrette all'interno dell'organizzazione di beneficenza da lui co-fondata, la ONE. Secondo quanto riportato dalla Press Association, il rocker ha ammesso che alcune persone impiegate nella fondazione sono state oggetto di un sistema di abusi imperdonabile e si è detto "furioso" dopo aver scoperto le ...

CyberBullismo - la polizia di Ragusa incontra gli studenti : La polizia di Stato di Ragusa sale in cattedra al Liceo Scientifico Enrico Fermi per affrontare con i più giovani i temi del Cyberbullismo, dei crimini informatici e dei pericoli del web, in ...