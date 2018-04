optimaitalia

: Bull e NCIS Los Angeles e New Orleans rinnovate da CBS con altre 8 serie: Criminal Minds è a rischio?… - OptiMagazine : Bull e NCIS Los Angeles e New Orleans rinnovate da CBS con altre 8 serie: Criminal Minds è a rischio?… - GioelePaglia : RT @fulvialeopardi: FLASH: CBS rinnova #MacGyver, #HawaiiFive0, #BlueBloods, #Bull, #NCISNOLA, #NCISLA e #MadamSecretary. Si aggiungono a #… - fulvialeopardi : FLASH: CBS rinnova #MacGyver, #HawaiiFive0, #BlueBloods, #Bull, #NCISNOLA, #NCISLA e #MadamSecretary. Si aggiungono… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) È di oggi, mercoledì 18 aprile, la notizia diLose Newda CBS: le trecrime fanno parte del gruppo di undicitv alle quali il network statunitense ha deciso di garantire una nuova stagione. La notizia arriva a un mese dall'inizio degli upfronts di New York del prossimo 14 maggio, evento durante il quale le principali emittenti americane comunicano al mondo le novità, i rinnovi e le cancellazioni per quel che riguarda la stagione televisiva successiva.Della lista, oltre alla già citatacon protagonista Michael Weatherly e ai due più amati spin-off di, fanno parte anche Blue Bloods, Hawaii Five-0, Madam Secretary, MacGyver, Survivor, The Amazing Race, 48 Hours e 60 Minutes. Durante gli scorsi mesi, CBS aveva già annunciato i rinnovi di The Big Bang Theory, Young Sheldon, Mom,, S.W.A.T. e SEAL Team. Ciò significa ...