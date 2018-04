Buick Velite 6 - A Pechino anteprima mondiale per l' ibrida plug-in

quattroruote

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Accanto alla Enspire Concept laha in programma per il Salone diil debutto indella6 Phev di serie. Sarà commercializzata in Cina nel corso del 2018 e offrirà una doppia soluzione elettrificata. Il modello esposto asarà infatti quello con tecnologia-in hybrid, al quale sarà affiancata in un secondo tempo la versione totalmente elettrica, ampliando così il piano strategico denominatoBlue che prevede l'elettrificazione della gamma. Sviluppata insieme al partner cinese SAIC, la6 riprende i contenuti dellaConcept del 2016 con un design innovativo e sviluppato per offrire la migliore efficienza aerodinamica. Autonomia di 700 km. La versione-in hybrid adotta un powertrain composto dal propulsore endotermico aspirato a benzina da 1.5 litri, dalla trasmissione automatica EVT e da due motori elettrici ...