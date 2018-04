Brizzi indagato per molestie | ma l’inchiesta potrebbe essere archiviata

Fausto Brizzi indagato per molestia sessuale. Asia Argento : "Resterà impunito" : Il regista Fausto Brizzi è indagato per molestia sessuale a seguito delle denunce presentate da tre giovani donne. Lo scrive il Corriere della Sera, dopo che l'iscrizione nel registro degli indagati è stata formalizzata dalla procura di Roma. Secondo il giornale, peraltro, si profila anche l'archiviazione del procedimento perché due delle denunce sono arrivate oltre i termini di legge, mentre la terza non presenterebbe ...

