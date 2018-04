Brindisi | l’annuncio di lavoro di un pasticciere | “Non cerco ragazze grasse” Bufera sui

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “personale con reale voglia di far parte di un progetto lavorativo che ci porti ad essere i numeri uno,esperienza ma soprattutto professionalità. Nongrasse. La bella presenza è richiesta ma non del tutto importante”. L’annuncio diper cercare “un’aiutocon esperienza e due banconisti/e” è stato pubblicato sul portale Indeed dal titolare della pasticceria Dolci creazioni di Fabio Ravone, a. Ma la richiesta di non ricevere candidature da parte di “grasse” ha raccolto pesanti critiche sul web poco dopo la messa online. Il testo, scrivereport, è finito qualche giorno fa sul sito di annunci e ieri su Facebook e da lì è rimbalzato sui social. Il proprietario della pasticceria – preso di mira sul web e non certo per l’errore grammaticale di ...