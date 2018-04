Boxe | Mirko Natalizi | “Obiettivo Olimpiadi 2020! Salgo sul ring per menare e vincere Il

oasport

(Di mercoledì 18 aprile 2018)è indubbiamente la grande rivelazione dell’anno per laitaliana. Il 22enne, infatti, si è letteralmente scatenato nei suoi match delle World Series of Boxing e ha vinto per ko i tre incontri disputati. Prestazioni strepitose da parte del welter romano: nell’ordine Cyrus Pattinson, Yannick Dehez e Mate Rudan si sono dovuti arrendere sotto i violentissimi colpi del pugile azzurro che ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport commentando questi primi tre successi importanti: “Una grande soddisfazione: per me, per chi mi allena, per la mia famiglia. Ma anche la possibilità di farmi conoscere. Quello che sto avendo, me lo sono guadagnato da solo, senza spinte. Io so solo che devo salire sulper diventare qualcuno e guadagnare qualcosa. Non mi aspettavo questi risultati, non pensavo a una svolta del genere. Però sono ...