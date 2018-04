Boston | Toronto e New Orleans vanno sul 2-0

Nel 2° turno bene Toronto - Boston e New Orleans : La legge del bis in gara-2. Nei tre match play-off Nba disputati nella notte italiana, Toronto, Boston e New Orleans vincono e si portano sul 2-0 ai danni, rispettivamente, di Wizards, Bucks e Blazers.

NBA - Toronto batte Boston e ipoteca il primo posto a Est : Toronto Raptors-Boston Celtics 96-78 Con entrambe le squadre alle prese con la seconda serata di un back-to-back, era lecito aspettarsi un po' di stanchezza da parte delle prime due squadre della ...

Boston piega Toronto - ok Golden State : Boston fa sua la sfida tra prime della classe di Eastern Conference, sorride Golden State, Washington strappa il pass playoff. Nella nottata Nba, i Celtics piegano la capolista Toronto al TD Garden , ...

Toronto cade - ma Boston non ne approfitta : Si ferma a 11 vittorie la striscia dei Raptors, sconfitti per 132-125 da Oklahoma City. A prendere per mano i Thunder - in serie positiva da sei gare - e' il solito Russell Westbrook, alla quinta ...

NBA 2018 : Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston - bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers : La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto. Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, ...

Blackout Golden State - non deludono Toronto e Boston : Blackout Golden State, non deludono Toronto e Boston Toronto resta la squadra da battere nella Eastern Conference: i Raptors hanno la meglio su Dallas (122-115) nella notte Nba spuntandola solo ai supplementari. Boston supera Orlando 92-83, Philadelphia archivia la pratica Brooklyn 116-120. Golden State, senza Curry e Durant, cade clamorosamente contro Sacramento 93-98. Westbrook con […] L'articolo Blackout Golden State, non deludono ...

Basket - Nba : Houston riprende a correre - Toronto allunga su Boston : WASHINGTON - Houston , 52-14, rialza la testa dopo la sconfitta di Toronto e torna il solito rullo compressore: 105-82 ai malcapitati Dallas Mavericks , 21-46, . Il successo dei Rockets coincide con ...

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...