Borse europee caute dopo le corse della vigilia

Borse europee in territorio positive - acquisti su Bayer e Sanofi : Segno più per l'azionario europeo in scia dell'allentamento delle tensioni geopolitiche, delle indicazioni positive arrivate dalla Cina , +6,8% del Pil, +10,1% per le vendite al dettaglio, e dal mondo corporate. A metà seduta il Ftse100 sale dello 0,11%, il Cac40 guadagna lo 0,4% e il Dax segna un +0,77%.

Borse europee caute. A Milano corre STMicroelectronics : Teleborsa, - Prevale la cautela tra le principali Borse europee , che non sembrano al momento influenzate dall'andamento in verde dei futures statunitensi. A pesare ancora una volta la questione ...

Borse europee caute. A Milano corre STMicroelectronics : Prevale la cautela tra le principali Borse europee , che non sembrano al momento influenzate dall'andamento in verde dei futures statunitensi. A pesare ancora una volta la questione siriana , anche se ...

Borse europee piatte attendono Usa : ANSA, - MILANO, 16 APR - Prosegue senza spunti la prima seduta di settimana delle Borse europee, che - dopo gli effetti minori del temuto per l'intervento Usa in Siria - attendono le trimestrali delle ...

Borse europee deboli : Borse europee deboli alla fine di una settimana che ha visto crescere e poi smorzarsi i timori per un'escalation militare in Siria e di conseguenza maggiori tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e ...

Borse europee chiudono in rialzo - Piazza Affari sprinta con Stm ed Exor : Piazza Affari è la migliore, con il Ftse Mib in progresso dell'1,27%. 12 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borse europee caute in attesa di sviluppi sul fronte geopolitico : Teleborsa, - All'insegna della prudenza le Borse del Vecchio Continente , alla luce degli attriti tra Stati Uniti e Russia per la Siria. Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che ...

Borse europee caute in attesa di sviluppi sul fronte geopolitico : All'insegna della prudenza le Borse del Vecchio Continente , alla luce degli attriti tra Stati Uniti e Russia per la Siria . Seduta in frazionale ribasso per l' Euro / Dollaro USA , che lascia, per ...

Borse europee prudenti in avvio - tensioni geopolitiche in primo piano : Secondo le minute di ieri sera, i membri del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, hanno espresso un maggiore ottimismo su Pil e inflazione Usa, facendo intendere la volontà di proseguire ...

Borse europee sul filo della parità : Teleborsa, - Riflessive le principali Borse europee in avvio di seduta , sulle tensioni in MedioOriente. Da segnalare la chiusura in frazionale ribasso della borsa di Tokyo, mentre il resto dell'Asia ...

Borse europee sul filo della parità : Riflessive le principali Borse europee in avvio di seduta , sulle tensioni in MedioOriente. Da segnalare la chiusura in frazionale ribasso della borsa di Tokyo , mentre il resto dell'Asia è positiva, ...

Borse europee in rally : Teleborsa, - Il bilancio si chiude in positivo per i listini azionari europei con il clima che si è fatto più sereno tra gli investitori grazie anche all'apertura della Cina al commercio ...

Borse europee in rally : Il bilancio si chiude in positivo per i listini azionari europei con il clima che si è fatto più sereno tra gli investitori grazie anche all' apertura della Cina al commercio internazionale . ...

Borse europee in leggero rialzo : ... "restiamo fiduciosi in una convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine", anche se ci sono ancora "incertezze a proposito del livello di inattività nell'economia". L'Euro / Dollaro ...