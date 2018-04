Borse | clima da fine della festa Ecco i segnali di un cambio di umore

ilsole24ore

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Le società di tutto il mondo stanno approfittando di questi primi mesi del 2018 per quotarsi in Borsa, realizzare fusioni e acquisizioni o acquistare azioni proprie in Borsa. Temono che presto o tardi il party possa finire. Che l’economia possa rallentare. E che le condizioni finanziarie, con le banche centrali che ritirano gli stimoli monetari o alzano i tassi d’interesse, possano farsi meno favorevoli...