Borsa | Wall Street chiude positiva | Dj +0 | 87% | Nasdaq +1 | 74%

Borsa : Europa frena con calo Wall Street : ANSA, - MILANO, 13 APR - Le Borse europee subiscono una brusca frenata dopo che Wall Street è passata in terreno negativo. I mercati guardano alle decisioni sulla Siria ed alla riunione del Consiglio ...

Borsa : Wall Street ha chiuso in rialzo - DJ +1 - 64% - Nasdaq +1 - 04%

Il servizio di streaming musicale Spotify debutta in Borsa, mentre a Wall Street tira una brutta aria per i titoli tecnologici, azzoppati dai timori di un'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina, dallo scandalo Facebook, dalle inchieste sulle auto che si guidano da sole e dall'ostilita' mostrata da Donald Trump contro Amazon. Tuttavia c'e' grande attesa per il debutto di Spotify, societa' nata in Svezia 10 anni fa, che sbarca a Wall ...

Borsa - Wall Street affonda sui timori di una guerra dei dazi : Dj -2,08%, Nasdaq -2,75%. Pesano anche titoli tecnologici. La Cina ha introdotto, oggi, dazi su 128 prodotti made in Usa in risposta alle misure di Donald Trump

Domani Spotify debutta in Borsa: il colosso svedese dello streaming musicale sarà quotato al New York Stock Exchange (Nyse) con il simbolo 'Spot'. Quello del rivale di Apple music potrebbe essere il maggiore debutto tecnologico del 2018 e la capitalizzazione finale potrebbe arrivare fino a 23 miliardi di dollari.Dopo aver rivoluzionato le abitudini di acquisto e consumo della musica, la piattaforma nata a Stoccolma dieci anni fa, e che ...

