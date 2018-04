Boom di investimenti italiani nelle rinnovabili | raddoppiati i gigawatt in un anno | ma

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Tornano a correre glinel 2017: valgono 13,5 miliardi, per una potenza di 13,4 GW, contro i 6,8 GW del 2016. La crescita è sorprendente, con un aumento del valore dell’87,5%. Se è vero che gliinternazionali sono la componente principale, ripartono anche le installazioni in Italia. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L’evoluzione del mercato elettrico tra nuovi modelli di business e policy nazionali” presentato oggi a Roma e realizzato da Althesys. Il rapporto, oltre a tracciare gli“utility scale” realizzati in Italia da operatorie stranieri e all’estero dai soli player, fa anche il bilancio decennale degli, il cui ruolo è oggi divenuto centrale, segnando l’evoluzione dell’intero settore ...