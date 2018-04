Bologna | Zuppi al Tpo | e il centro sociale applaudì il vescovo

Bologna - il vescovo Zuppi al centro sociale Tpo : prove di dialogo tra cattolici e antagonisti : Ha partecipato alla presentazione del libro sui discorsi del Papa ai movimenti popolari: "Cambiare con intelligenza, non fanatismo. Se la mia presenza qui fa...

Anche l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi fra i consacranti del nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza : E' tutto pronto a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, per la consacrazione episcopale del nuovo vescovo di Forlì-Bertinoro, don Livio Corazza, programmata per sabato, alle 10, nella ...