Bolkestein | «La direttiva non si applica agli stabilimenti balneari»

ilsole24ore

: #Bolkestein: 'Non voglio commentare la legge italiana ma per quanto mi riguarda le concessioni balneari non sono se… - TgLa7 : #Bolkestein: 'Non voglio commentare la legge italiana ma per quanto mi riguarda le concessioni balneari non sono se… - comilara : Una buona notizia: lo stesso ideatore della direttiva europea dà ragione alla sacrosanta battaglia dei balneari che… - UScaramuzza : Retweeted Giorgia Meloni ? (@GiorgiaMeloni): Oggi l'ex commissario Ue #Bolkestein ha confermato quello che… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) A distanza di anni, il padre dellaservizi - l’ex commissario Ue Frits- torna sul tema delle concessioni per gli: «Sono beni e non servizi. A loro non dovrebbersi la».parla a un convegno del centro-destra, che compatto nel preannuncia una nuova batta per escludere i....