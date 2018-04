Bobby Solo La figlia Veronica Satti al Grande Fratello 15 | Cristiano Malgioglio attacca

Malgioglio contro Bobby Solo al Grande Fratello : “Che padre sei?” : Bobby Solo criticato da Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Nella Casa del Grande Fratello è entrata stasera anche Veronica Satti, figlia non riconosciuta di Bobby Solo. Cristiano Malgioglio dopo aver sentito la sua presentazione non è riuscito a trattenersi e ha voluto lanciare molte frecce a favore della futura coinquilina. Prima di tutti l’opinionista (o emozionista, come ha voluto descriversi) ha affermato di essere orgoglioso ...

Veronica Satti : età - altezza - peso e vita privata. Chi è la figlia di Bobby Solo : Ci sarà anche Veronica Satti al Grande Fratello versione ”Nip”. Il suo nome è stato reso noto da Alessio Poeta, scrittore e giornalista che per ”Gay.it” ha intervistato Barbara D’Urso. ”Essendo così amica del mondo omosessuale, – ha detto la conduttrice della quindicesima edizione del Gf – vuoi che la D’Urso non porti la componente omosessuale nella casa più spiata d’Italia? Al di là di ...

La figlia di Bobby Solo : "Sono stata ricoverata per autolesionismo. Mi tagliavo le gambe" : Dopo mesi di silenzio e battaglie legali, a Domenica Live è tornata Veronica Satti , la figlia di Bobby Solo. La 27enne che da 13 anni non vede suo papà ha voluto comunicare ufficialmente di aver ...

La figlia di Bobby Solo : Sono stata ricoverata per autolesionismo. Mi tagliavo le gambe : Dopo mesi di silenzio e battaglie legali, a Domenica Live è tornata Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo.La 27enne che da 13 anni non vede suo papà ha voluto comunicare ufficialmente di aver preso una decisione nei confronti di suo padre: "Voglio dire che non voglio andare avanti con la causa. Non voglio niente, Solo far parte della nostra famiglia". Veronica, quindi, ha deciso di chiudere la battaglia legale contro il padre ...

Veronica Satti - la figlia di Bobby Solo : ‘Papà non voglio i soldi - solo il tuo amore’ : Veronica Satti ha 27 anni e da 13 anni non vede suo padre, il cantante Bobby solo. La sua storia non è nuova al pubblico di Domenica Live. Due anni fa si presento da Barbara D’Urso per raccontare la sua storia. Ora ritorna. Una sentenza le dà ragione e le riconosce il mantenimento che il padre non le ha versato negli anni dell’università: “Gli ho fatto causa per il mancato mantenimento, l’ho vinta, ma prima ho provato in tutti ...