BMW M2 - La Competition arriva a 410 CV

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Anticipando di una settimana il debutto al Salone di Pechino la BMW ha tolto i veli dalla M2, la variante più performante della coupé sportiva di Monaco. Tra le novità più importanti introdotte dal nuovo allestimento, oltre allimmancabile presenza di aggiornamenti estetici, è presente una versione potenziata del sei cilindri in linea TwinPower Turbo che, grazie ad alcune modifiche,a sviluppare 410 CV. La 2 più potente di sempre. Il nuovo powertrain, derivato dalle sorelle maggiori M3 e M4, sfrutta una doppia sovralimentazione che permette di ottenere una potenza superiore di 40 CV rispetto alla M2 originale. Con i suoi 410 CV, sviluppati tra i 5.250 e i 7.000 giri, e 550 Nm disponibili tra i 2.350 e i 5.200 giri la M2è la Serie 2 stradale più potente di sempre. Come per il modello dal quale deriva anche la nuova versione sarà disponibile sia con un ...