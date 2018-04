wired

: Blockchain oltre il bitcoin: 300 progetti a caccia di nuove applicazioni #pcexpander #cybernews - pcexpander : Blockchain oltre il bitcoin: 300 progetti a caccia di nuove applicazioni #pcexpander #cybernews -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) La, la tecnologia che sta dietro ai, ha enormi potenziali di applicazione. Da tempo se ne sono accorti i vari attori del mondo del business. Dalle banche alle assicurazioni, ai media, alle aziende manifatturiere. Fino all’industria del cibo. Le aziende hanno iniziato a studiare le ricadute pratiche della. Sono 331 i(partiti o solo annunciati) censiti a livello internazionale da gennaio 2016 a oggi, di cui 172 sono in fase di test o operativi. Le sperimentazioni avviate o in fase di proof of concept nel 2017 sono cresciute del 73% rispetto all’anno precedente. È il settore finanziario il più interessato alle tecnologie legata alla catena di blocchi. Vale il 59% deicensiti. Ma crescono anche le attività di governo (il 9%), della logistica (7,2%), delle utility (3,9%). Laoggi è principalmente utilizzata per processi nei ...