“Bloccate quella matta!” Grande Fratello | è subito caos Altro che serata di gala | è

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Prima puntata etante sorprese. Dall’eliminazione di Simone, all’ovazione per il “Tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti, tra i più acclamati della prima, a lei che ha suscitato l’ira di Cristiano Malgioglio che, dopo l’esperienza da recluso nell’edizione Vip, adesso indossa le vesti di opinionista. Una sfuriata,del cantante, che ha lasciato tutti di sasso. Non è tipo infatti Cristiano che si lascia andare a situazioni del genere ma tant’à. Di chi la colpa? Ma della spagnola Aida Nizar che non è riuscita a entrare nella Casa. Aida infatti ha perso tempo pronunciando un discorso a tratti incomprensibile che ha lasciato di stucco la conduttrice Barbara d’Urso, il pubblico e soprattutto l’opinionista Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è rimasto davvero indignato da quanto compiuto da Aida, tanto da attaccarla immediatamente: “Ma chi è questa? Ma questa è pazza? Ma ...