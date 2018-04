Bimbi e donne | rischio esclusione sociale

Yemen - Unicef : dati tragici sull’infanzia - malnutrizione grave ber Bimbi e donne in gravidanza : A tre anni dall’inizio del conflitto nello Yemen, l’Unicef lancia il rapporto “If Not In School”, con dati drammatici sulla condizione dell’infanzia nel paese. Da quando il conflitto è riesploso, nel marzo 2015, 2.195 bambini sono rimasti uccisi, 3.387 mutilati, 2.443 sono stati arruolati per combattere, 279 sono stati sequestrati o detenuti arbitrariamente. 22,2 milioni di persone, fra cui 11,3 milioni di bambini e ...