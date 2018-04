Bike sharing | come muoversi alla Design Week con ofo Il designer Giulio Iacchetti

Milano : Bike sharing - arrivano le nuove bici Mobike : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Nuovi modelli di biciclette per il bike sharing di Milano. Mobike, che gestisce una delle flotte delle biciclette in condivisione senza stallo fisso, mette su strada una smart-bike Lite 3.0 con il cambio a 3 marce. Inoltre, si spiega dal Comune di Milano, nasce una e-bi

Uber ha comprato l’azienda di Bike-sharing Jump Bikes : Uber ha fatto sapere di avere comprato l’azienda americana di bike-sharing Jump Bikes, attiva a San Francisco e Washington. La cifra dell’accordo non è stata diffusa, ma una fonte del Financial Times ha detto che Uber ha pagato circa 100 The post Uber ha comprato l’azienda di bike-sharing Jump Bikes appeared first on Il Post.

C’è un problema col Bike sharing - in Cina : E come si dice in questi casi, le foto valgono più di mille parole The post C’è un problema col bike sharing, in Cina appeared first on Il Post.

Roma : Rubano bici del Bike sharing ma allarme blocca le ruote : Roma – Due cittadini marocchini, di 27 e 35 anni, irregolari in Italia e con precedenti sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Le accuse sono di furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ieri sera, i malviventi hanno manomesso il dispositivo di sicurezza di una bicicletta del noleggio bike sharing. E si sono allontanati in sella alla stessa lungo ...

Milano - Brera e i Navigli : la movida che pedala - le notti del Bike sharing : Ai milanesi piace pedalare sotto le stelle. Soprattutto in primavera e ancor di più per tornare dai grandi eventi che accendono la città. bikemi ripropone quindi l'orario allungato, sulla scorta del ...

Car e Bike sharing : lo usa oltre un italiano su quattro : Car e bike sharing: lo usa oltre un italiano su quattro Il numero crescente della mobilità condivisa registrato fra il 2015 e il 2017 è del 50%. Milano si conferma al top tra le città. Siamo primi in europa per diffusione di biciclette in 265 Comuni Continua a leggere

La mobilità condivisa conquista l’Italia - tra car sharing - Bike sharing e car pooling : Fare a meno della propria auto per affidarsi a servizi che rientrano nella categoria della “sharing mobility” (mobilità condivisa) è qualcosa di impensabile per milioni di persone, ma questo non significa che le reali potenzialità dei servizi di trasporto sostenibili nati negli ultimi anni e approdati anche in Italia non siano stati accolti con entusiasmo da un numero crescente di persone. E’ da tempo che si parla delle enormi ...

Bike sharing - entro l'estate il via a Bologna con una flotta da 2.500 mezzi : Idri Bk, annuncia dunque il Comune, è arrivata prima nella procedura di dialogo competitivo espletata da Srm. La durata dell'affidamento è di sei anni e prevede a regime la distribuzione di 2.500 bici ...

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - Bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Milano : Laura Boldrini - visita palazzo green e Bikesharing (26 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: maltempo Italia, emergenza neve a Roma, esercito per pulire strade. Rischio tragedia a Napoli. Esplosione a Leicester in Inghilterra. (26 febbraio 2018).(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Troppi vandali : la società di Bike sharing Gobee lascia Italia e Ue : Troppi vandali: la società di bike sharing Gobee lascia Italia e Ue La compagnia di Hong Kong ha reso noto che gli atti di vandalismo contro le proprie biciclette avrebbero reso insostenibile dal punto di vista economico la prosecuzione delle attività Parole chiave: ...