Roma-Liverpool - tifosi delusi : giorni di fila e niente Biglietti [VIDEO] : Roma-Liverpool, tifosi delusi: giorni di fila e niente biglietti – Cresce sempre di più per la semifinale di Champions League, preannuncia grande spettacolo la partita tra Roma e Liverpool, due grandi sorprese della competizione. La squadra di Di Francesco ha eliminato il Barcellona, grande impresa anche per Kloop che ha avuto la meglio del Manchester City. Nel frattempo tifosi della Roma delusi, giorni di fila e niente ...

Roma-Liverpool - sale la febbre dei tifosi : Biglietti sold out in tre ore : Un Olimpico esaurito si prepara a sostenere De Rossi e compagni nella semifinale di ritorno di Champions League contro i Reds L'articolo Roma-Liverpool, sale la febbre dei tifosi: biglietti sold out in tre ore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Roma-Liverpool - come acquistare gli ultimissimi tickets per la semifinale di Champions League. Stanno andando a ruba! : Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018, si preannuncia uno spettacolo davvero incredibile. I giallorossi andranno a caccia di una storica finale: servirà tutta la bolgia dell’Olimpico per fare la differenza e spingere i ragazzi di Eusebio Di Francesco verso l’impresa. I capitolini hanno tutte le carte in regola per mettere sotto i Reds e regalarsi una notte da sogno come contro il Barcellona ma avranno ...

Roma-Liverpool : Biglietti già esauriti : Lo stadio Olimpico sarà sold out per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma il prossimo 2 maggio. Dopo i 23 mila tagliandi venduti in prelazione nei giorni ...

Sale l’attesa per Roma-Liverpool - lunghe file per avere i Biglietti : Cresce l’attesa per la semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool. Tantissimi tifosi giallorossi sono in coda dalla giornata di ieri per comprare i biglietti per il match di ritorno in programma all’Olimpico la sera del 2 maggio. La fase di prelazione si è conclusa nella serata di ieri con 23mila tagliandi venduti, mentre la vendita libera è iniziata stamattina alle 10. (AdnKronos) L'articolo Sale l’attesa per ...

Roma-Liverpool - Biglietti già esauriti : ANSA, - ROMA, 18 APR - Lo stadio Olimpico sarà sold out per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma il prossimo 2 maggio. Dopo i 23 mila tagliandi venduti in ...

Roma-Liverpool - emessi i primi Biglietti per la semifinale. Lunghe code e problemi ai terminali : Dopo 36 ore di attesa i tifosi della Roma sono riusciti a prendere il biglietto per la semifinale di Champions League contro il Liverpool in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. La coda allo ...

Champions - notte in fila per compare i Biglietti di Roma-Liverpool : notte in fila davanti ai Roma Store della Capitale per assicurarsi i biglietti del match di Champions League Roma-Liverpool che si giocherà il 2 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Dopo giorni di ...

Biglietti Roma-Liverpool : tifosi in coda dalla notte : Roma – Cresce altissima l’attesa nei Roma Store della Capitale dove sta per partire la vendita dei tagliandi per il match di ritorno di Champions League con il Liverpool in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. Ai tifosi che hanno presidiato i punti vendita nella giornata di ieri e durante la notte, si stanno aggiungendo altre persone. I tagliandi si presume andranno venduti in pochissime ore. E tra i supporters in coda intanto ...

Rinviati i concerti di Alice Merton a Milano e Roma - da aprile a giugno : come richiedere il rimborso dei Biglietti : Saltano gli attesissimi concerti di Alice Merton a Roma e Milano: la nuova stella del pop europeo avrebbe dovuto esibirsi in due date nel nostro Paese, il 17 e il 18 aprile rispettivamente a Milano, al club Santeria, e Roma, al Teatro Quirinetta. La cantautrice tedesca avrebbe dovuto presentare il suo EP di debutto No Roots uscito per la Paper Plane Records, l'etichetta di cui è fondatrice, e distribuito in Italia da Artist First. Il suo ...

Liverpool-Roma - Biglietti in vendita : ecco tutte le info utili : Disponibili da oggi i tagliandi per la semifinale di andata di Champions League, in programma martedì 24 aprile L'articolo Liverpool-Roma, biglietti in vendita: ecco tutte le info utili è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Liverpool - linkem mette in palio 30 Biglietti : linkem SpA, che fornisce connettività internet a banda larga e ultralarga senza fili – presente a Roma con la più estesa rete radio europea per l’accesso a servizi internet per famiglie e imprese, accompagnerà la Roma nella partita che si preannuncia come l’evento sportivo dell’anno, regalando a 30 tifosi il sogno di sostenere la propria squadra del cuore allo stadio Olimpico il 2 maggio. Sono infatti 15 le coppie di ...

Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma a luglio - Biglietti in prevendita su TicketOne : Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma il prossimo 12 luglio. Oggi, lunedì 16 aprile, è stato annunciato il concerto in programma per il prossimo 12 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma in occasione della nuova edizione del Festival dedicato alla musica Rock. Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma approdano dopo l'album d'esordio Polaroid, un grande successo decretato disco del 2017 da Rolling Stone e certificato disco d’oro per le ...

Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin - 14 nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i Biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...