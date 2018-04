Bianca Atzei dopo L’Isola | “Ho una notizia bellissima”

lanostratv

: Bianca Atzei che canta alle 01.23. #Isola - trash_italiano : Bianca Atzei che canta alle 01.23. #Isola - trash_italiano : +++ SONO LE 21.46 E BIANCA ATZEI NON HA ANCORA PIANTO +++ #isola - trash_italiano : SPEGNETE IL MICROFONO A BIANCA ATZEI. #Isola -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Isola dei Famosi: il bilancio diLunedì scorso è andata in onda la finalissima tanto attesa della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E a vincere questa edizione del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi è stato il popolare attore Nino Formicola, in arte Gaspare. Proprio quest’ultimo è riuscito a battere all’ultimo televoto la cantante. Tuttavia quest’ultima non è sembrata rimanerci particolarmente male, dicendosi decisamente felice per il naufrago. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio nelle ultime ore la ex naufraga del reality vip prodotto da Magnolia ha voluto scrivere un lunghissimo post sulla sua pagina ufficiale facebook. In questa occasione ha preso la palla la balzo per ringraziare tutti i suoi numerosi fan per l’affetto ricevuto. Inoltre ha voluto fare un bilancio dei suoi mesi passati in Honduras, ...