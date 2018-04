Bersani | ' Ricostruire area progressista plurale; ecco i paletti per Governo M5S'

Blastingnews

: RT @GiovyDean: #Bersani: 'sono disponibilissimo a ricostruire una grande area progressista plurale e alternativa'. Contando gli elettori di… - di_dioniso : RT @GiovyDean: #Bersani: 'sono disponibilissimo a ricostruire una grande area progressista plurale e alternativa'. Contando gli elettori di… - mauribechini : poco fa @pbersani a @diMartedi. Ecco le parti salienti di quel che ha detto #DiMartedi - scarpettavenere : RT @GiovyDean: #Bersani: 'sono disponibilissimo a ricostruire una grande area progressista plurale e alternativa'. Contando gli elettori di… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) In occasione della puntata di DiMartedì di questo 17 aprile è intervenuto Pierluigi, esponente di Articolo Uno - MDP e deputato rieletto alle scorse elezioni con Liberi e Uguali VIDEO. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto.: 'Farei partire5 Stelle su 4-5' Parlando dell'attuale fase di incertezza istituzionaleha detto: 5 Stelle e Lega VIDEO sono un po' di fronte al Dilemma di Ovidio: né con te, né senza te posso governare. Loro pensano che questo sia solo il primo tempo di una partita, entrambi pensano che quello che sta fuori possa avere un punto di vantaggio per il secondo turno. Nessuno dei due vuole che l'altro stia fuori. Mentre il PD potrebbe essere in condizione di sbloccare la situazione se avesse fatto una riflessione, strappandosi un po' la giacca, elaborando il lutto dopo il voto e provando a capire dove ha ...