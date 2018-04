Berlusconi avanza un’idea per formare il Governo | domani ci sarà Salvini

Risultati elezioni 2018 - titoli della stampa estera : ‘Trionfo M5s. Populisti avanzano - centro affonda e Berlusconi perde’ : Trionfo Cinque Stelle, sconfitta di Berlusconi. Ma anche aumento consensi per i partiti Populisti che, però, marcano uno scenario di ingovernabilità (guarda la mappa) senza una maggioranza parlamentare. Sono questi i titoli dei siti dei quotidiani internazionali che, oltre a scegliere l’apertura sugli Oscar, pubblicano in homepage i Risultati delle elezioni italiane. Per il Guardian “gli elettori affondano il centro e ...