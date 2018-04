: Vergognosa aggressione contro due giovani ebrei a Berlino. Non abbasseremo la guardia davanti antisemitismo - virginiaraggi : Vergognosa aggressione contro due giovani ebrei a Berlino. Non abbasseremo la guardia davanti antisemitismo - Agenzia_Ansa : Aggressione antisemita a due giovani ebrei a #Berlino - VIDEO - TgLa7 : Aggressione antisemita a due giovani ebrei a Berlino. Colpiti con cintura, attacco filmato e postato su web -

antisemita ieri al quartiere Prenzlauer Berg di. Tre persone li hanno picchiati, uno usando colpi di cintura. Uno degli aggressori ha urlato "ebreo" in arabo.Il pestaggio è stato filmato e postato sul web da uno degli aggrediti. L'episodio è stato definito "intollerabile" dalla portavoce di Merkel. Il governo ha dichiarato che dal 1° maggio entrerà in carica un delegato governativo contro l'antisemitismo, per garantire loro sicurezza.(Di mercoledì 18 aprile 2018)