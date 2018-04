ilfattoquotidiano

: Berlino, giovani ebrei aggrediti da tre persone. Filmato l’attacco: giovane frusta vittima… - TutteLeNotizie : Berlino, giovani ebrei aggrediti da tre persone. Filmato l’attacco: giovane frusta vittima… - Cascavel47 : Berlino, giovani ebrei aggreaditi da tre persone. Filmato l’attacco - TutteLeNotizie : Berlino, giovani ebrei aggreaditi da tre persone. Filmato l’attacco -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Non si fermano gli episodi di antisemitisimo in Europa. L’ultimo arriva dalal Germania: duesono statida tre, nella serata di ieri, e una delle vittime hae postatosu internet. Secondo la polizia, si tratta di un’aggressione di stampo antisemita, riferisce la Bild online. Uno dei dueè stato colpito con una cintura da uno degli aggressori, che gli ha gridato “Ebreo!” in arabo, come si vede nel video. Il fatto è accaduto nel quartiere di Prenzlauer Berg. Nelle immagini si vede un ragazzo con un capellino usare la cintura come unache poi viene allontanato da un uomo mentre un donna urlava di chiamare la polizia. Il 2017 ha visto un aumento di varie forme di antisemitismo, ma un decremento di circa il 9% degli “attacchi antisemiti violenti” come si legge nell’annuale Rapporto sull’antisemitismo ...