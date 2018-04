Berlino - Due giovani ebrei aggrediti a cinghiate

Due giovani ebrei aggrediti a Berlino con una cintura. Una delle vittime filma tutto e mette il video in Rete : Due giovani ebrei sono stati aggrediti da tre persone a Berlino, nella serata di ieri, e una delle vittime ha filmato e postato l'attacco su Internet.Secondo la polizia, si tratta di un'aggressione di stampo antisemita, riferisce la Bild online. Uno dei due giovani è stato colpito con una cintura da uno degli aggressori, che gli ha gridato "Ebreo!" in arabo, come si vede nel video. Il fatto è accaduto nel quartiere di Prenzlauer ...