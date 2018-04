BERLINO | AGGRESSIONE ANTISEMITA | COLPITI GIOVANI EBREI Video | “attaccati perché avevano

Raggi : 'Vergognosa aggressione a BERLINO - non abbassiamo la guardia davanti all'antisemitismo' : 'Vergognosa aggressione contro due giovani ebrei a Berlino . Non abbasseremo la guardia davanti antisemitismo'. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi . LEGGI ANCHE ---->

BERLINO - aggressione a due giovani ebrei : 14.21 aggressione antisemita ieri al quartiere Prenzlauer Berg di Berlino. Tre persone li hanno picchiati, uno usando colpi di cintura. Uno degli aggressori ha urlato "ebreo" in arabo.Il pestaggio è stato filmato e postato sul web da uno degli aggrediti. L'episodio è stato definito "intollerabile" dalla portavoce di Merkel. Il governo ha dichiarato che dal 1° maggio entrerà in carica un delegato governativo contro l'antisemitismo, per ...