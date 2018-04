Benevento Atalanta | risultato live 0-3 | streaming video e tv | Gomez se li fuma tutti!

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : segnano Freuler - Barrow e Gomez : ROMA - Dopo una sconfitta e due pareggi, l' Atalanta torna a vincere in campionato sul campo del Benevento , 0-3, , nel match delle 18 della 33ª giornata. La squadra di Gasperini vince grazie ai ...

Serie A : Benevento-Atalanta 0-3 : ANSA, - BENEVENTO, 18 APR - L'Atalanta vince 3-0 a Benevento nell'anticipo della 33/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 21' con Freuler su assist di Cristante dopo che i padroni di casa si ...

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : in gol Freuler - Barrow e Gomez : TORINO - Dopo una sconfitta e due pareggi, l' Atalanta torna a vincere in campionato sul campo del Benevento , 0-3, , nel match delle 18 della 33ª giornata. La squadra di Gasperini vince grazie ...

Benevento-Atalanta 0-3. Gol di Freuler - Barrow e Gomez : Quattro minuti per scrivere una storia. A Musa Barrow tanti ne bastano per rendere interessante un pomeriggio apparso improvvisamente scontato. I quattro minuti che cambiano il presente di questo ...

Freuler - Barrow e Gomez : 0-3 Atalanta - Benevento con un piede in Serie B : tra poco il report completo... Cronaca Ritmi bassi in avvio di gara, la prima mossa arriva dal Benevento con il solito Diabaté ma il maliano viene chiuso dalla difesa dell'Atalanta, mentre Lombardi calcia alto da buona posizione. ...

Benevento-Atalanta - il tabellino : Benevento-Atalanta 0-3 , primo tempo 0-1, MARCATORI al 21' p.t. Freuler; al 4' Barrow, al 22' s.t. Gomez. BENEVENTO , 3-4-2-1, Puggioni; Djimsiti, Billong , dall'8's.t. Sagna, , Tosca; Venuti, Del ...

Benevento-Atalanta 0-3 : il risultato in diretta LIVE. 4' di recupero : Benevento-Atalanta 0-3 LIVE 21' Freuler, 49' Barrow, 67' Gomez IL TABELLINO Benevento , 3-4-3, : Puggioni; Billong , 53' Sagna, , Djimsiti, Tosca; Venuti, Del Pinto, Viola, Lombardi , 53' Djuricic, ; ...

Benevento-Atalanta 0-3 - la squadra di Gasperini condanna quella di De Zerbi : missione Europa League per i nerazzurri [FOTO] : 1/13 LaPresse ...

Benevento-Atalanta 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : 1/13 LaPresse ...

DIRETTA / Benevento Atalanta (risultato finale 0-3) streaming video e tv : Benevento ormai retrocesso! : DIRETTA Benevento Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Fame d'Europa per l'Atalanta, ma il Benevento non si arrende(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:42:00 GMT)

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : 19.52 L'Atalanta di Gasp alimenta le speranze di Europa League espugnando 0-3 il 'Vigorito'. Fanalino di coda Benevento ad un passo dalla retrocessione matematica Subito testa Djimsiti,Gosens salva sulla linea.Diabatè spreca (pallonetto alto), Freuler timbra (20') chiudendo facilmente in porta una splendida azione nata sull'asse Petagna-Cristante. Raddoppio orobico al 49': Viola perde palla, Barrow (1° gol in A) non perdona. Puggioni ferma ...

DIRETTA / Benevento Atalanta (risultato live 0-3) streaming video e tv : Gomez se li fuma tutti! : DIRETTA Benevento Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Fame d'Europa per l'Atalanta, ma il Benevento non si arrende(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:26:00 GMT)

Benevento-Atalanta 0-2 : il risultato in diretta LIVE. Chance per Masiello : Benevento-Atalanta 0-2 LIVE 21' Freuler, 49' Barrow IL TABELLINO Benevento , 3-4-3, : Puggioni; Billong , 53' Sagna, , Djimsiti, Tosca; Venuti, Del Pinto, Viola, Lombardi , 53' Djuricic, ; Brignola, ...

Benevento-Atalanta 0-1 : il risultato in diretta LIVE. Fine primo tempo : Benevento-Atalanta 0-1 LIVE 21' Freuler IL TABELLINO Benevento , 3-4-3, : Puggioni; Billong, Djimsiti, Tosca; Venuti, Del Pinto, Viola, Lombardi; Brignola, Diabaté, Parigini. Atalanta , 3-4-1-2, : ...