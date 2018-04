Benevento-Atalanta 0-3 | il risultato in diretta LIVE 4' di recupero

Benevento-Atalanta - il tabellino : Benevento-Atalanta 0-3 , primo tempo 0-1, MARCATORI al 21' p.t. Freuler; al 4' Barrow, al 22' s.t. Gomez. BENEVENTO , 3-4-2-1, Puggioni; Djimsiti, Billong , dall'8's.t. Sagna, , Tosca; Venuti, Del ...

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : 19.52 L'Atalanta di Gasp alimenta le speranze di Europa League espugnando 0-3 il 'Vigorito'. Fanalino di coda Benevento ad un passo dalla retrocessione matematica Subito testa Djimsiti,Gosens salva sulla linea.Diabatè spreca (pallonetto alto), Freuler timbra (20') chiudendo facilmente in porta una splendida azione nata sull'asse Petagna-Cristante. Raddoppio orobico al 49': Viola perde palla, Barrow (1° gol in A) non perdona. Puggioni ferma ...

Benevento-Atalanta - le formazioni ufficiali : Dopo l’anticipo di ieri sera tra Inter e Cagliari, altro anticipo, prima delle partite di questa sera, tra Benevento e Atalanta al Vigorito. Fischio d’inizio previsto alle ore 18. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori: Benevento (3-4-2-1) Puggioni; Djimsiti, Billong, Tosca; Venuti, Del Pinto, Viola, Lombardi; Brignola, Parigini; Diabaté. Atalanta: (3-4-2-1) Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, ...