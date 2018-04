Belgio di nuovo in lutto | morto il 25enne dilettante Goeleven

Volley - Andrea Anastasi nuovo CT del Belgio! Il Nano guida i Red Dragons - grande ritorno in Nazionale : Andrea Anastasi è il nuovo CT del Belgio. I Red Dragons, dopo l’ottimo quarto posto agli ultimi Europei (eliminarono l’Italia ai quarti di finale), cambiano la guida tecnica e si affidano al Nano che così sarà al comando di una Nazionale di Volley maschile per la quarta volta in carriera dopo Italia (bronzo olimpico a Sydney 2000 e vincitore degli Europei 1999), Spagna (clamoroso trionfo agli Europei 2007) e Polonia (che aveva ...

Agrigento : nuovo omicidio a Favara - non escluso collegamento con faida Belgio : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - Non si ferma la scia di sangue a Favara, nell'agrigentino, dove oggi è stato ucciso un uomo di 40 anni, Emanuele Ferraro, colpito in via Diaz, in pieno centro. Ferraro era indagato per un tentato omicidio legato a Cosa nostra. Gli inquirenti sono convinti che anche ques