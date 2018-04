Beatrice Borromeo mamma bis È nato il secondo figlio di Pierre Casiraghi | maschio o

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi - è nato il secondo figlio : Tra domenica 15 e lunedì 16 aprile è nato il secondogenito di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. Si sapeva da qualche mese che la coppia fosse in dolce attesa e adesso è arrivato/a (non si sa ancora di che sesso sia) con cinque settimane d’anticipo rispetto alla scadenza originariamente prevista, è nono in linea di successione e al momento non se ne conosce il nome ma si sa che è nato all’ospedale Princess Grace di Monaco, ...