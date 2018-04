Baye Dame Dia L' italo-senegalese che canta La società dei magnaccioni

Rummenigge toglie Lewandowski da mercato : “fondamentale per Bayern” : Nessun cambio di casacca per Robert Lewandowski la prossima stagione. A rassicurare sul futuro dell’attaccante del Bayern Monaco è stato il presidente del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge, che mette a tacere i rumors di mercato che parlano di un interessamento di Real Madrid e Manchester United per il giocatore. “Robert è una pedina molto importante per la squadra -spiega Rummenigge a ‘Kicker’-, probabilmente è il ...