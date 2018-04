Basket | Serie A 2018 | Reggio Emilia supera Cremona nel recupero del 23° turno e spera

Basket - Serie A : in campo Reggio Emilia-Cremona : Reggio Emilia-Cremona , SEGUI QUI IL LIVE, Serie A Il nuovo calendario Si recupera , arbitri Lo Guzzo, Borgioni, Nicolini, la sfida della 23 ª giornata tra Reggio Emilia e Cremona. La Grissin Bon ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : le migliori azzurre dei quarti di finale : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane nelle sfide dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 Martina Bestagno: Venezia si conferma la principale antagonista del Famila Schio nella lotta Scudetto. Davvero tutto semplice per la Reyer nel quarto di finale contro la Fixi Torino. Due ottime partite per Bestagno, sempre in doppia cifra con i 14 punti di gara1 e i 13 punti di gara2 Valeria De Pretto: una Venezia molto italiana e che ...