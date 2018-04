Bari | ' Stop alla violenza sulle donne' | il 21 e 22 aprile la benedizione delle due ruote

Made in Italy - Coldiretti : plauso per lo stop di Barilla al grano con glifosato : “Gli agricoltori per una giusta remunerazione del proprio lavoro sono pronti ad aumentare la produzione di grano duro in Italia dove è vietato l’uso del glifosato in preraccolta, a differenza di quanto avviene in Canada ed in altri paesi”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in riferimento all’annuncio della Barilla che ha aggiornato i parametri qualitativi per questa materia prima strategica e chiede “ai produttori ...