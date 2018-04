Barbara Bush è morta | l' ex first lady Usa aveva 92 anni

Morta l'ex first lady Barbara Bush : Roma, 18 apr. , AdnKronos, l'ex first lady americana Barbara Bush è Morta all'età di 92 anni. A darne notizia è stata la famiglia. Moglie di George W. H. Bush con il quale aveva recentemente ...

È morta Barbara Bush - nome in codice "Tranquillity". È stata moglie e madre di un presidente : È stata first lady molto popolare, dal 1989 al 1993, per 73 anni al fianco di George H.W. Bush, 41esimo presidente americano, ed è stata madre molto orgogliosa di George W. Bush, 43esimo presidente americano. Se ne è andata a 92 anni Barbara Bush, circondata dai familiari nella sua casa di Houston.Domenica scorsa aveva deciso di rinunciare alle cure mediche. Soffriva di broncopneumopatia ostruttiva. Occupa un posto speciale ...

Barbara Bush : È morta la First Lady in White - : Però ha centrato due record : è stata la seconda donna nella storia a essere moglie & madre di due presidenti , la prima, per la cronaca storica, fu Abigail Adams, e la prima First Lady a supere nei ...