Bando progetto ' Ti racconto Senise'

Disabili e lavoro - progetto di inclusione vince Bando nazionale del terzo settore : 580mila euro per borse di formazione : L’inclusione lavorativa in Italia è un miraggio per i Disabili. Per fare un confronto, secondo l’Osservatorio nazionale della salute solo il 18% delle persone con Disabilità tra i 45 e 64 anni è occupata contro il 58,7% della popolazione generale per la stessa fascia di età. Un disabile laureato è inoltre costretto ad affrontare molti più ostacoli per trovare un lavoro rispetto a un coetaneo con pari titolo di studio. Così l’esito del primo ...