Banche Italiane : per Société Générale si può essere ottimisti : ... di fronte ad una crescita economica modesta, si potrà invece sperare in una ripresa del mondo del lavoro, in una maggiore competitività delle imprese e ad una politica monetaria accomodante anche ...

15 strategie di digitalizzazione che hanno già attuato le Banche italiane : Dagli smartwatch ai servizi per i più giovani, passando per l'organizzazione interna e l'apertura verso le startup. Le banche cambiano 'pelle' per rispondere alle sfide della tecnologia e del mercato ...

15 strategie di digitalizzazione che hanno già attuato le Banche italiane : Dagli smartwatch ai servizi per i più giovani, passando per l'organizzazione interna e l'apertura verso le startup. Le banche cambiano 'pelle' per rispondere alle sfide della tecnologia e del mercato e trovarsi preparate di fronte allo sviluppo della digitalizzazione. Queste alcune delle soluzioni individuate dai finalisti del premio Innovazione Abi che ci raccontano come il mondo finanziario tiene il passo con il ...

Mutui : risarcimenti per gli utenti - le Banche Italiane interessate : Possibili risarcimenti per tutti coloro hanno stipulato contratti di mutuo a tasso variabile. In base ad una sentenza della Commissione Europea del 3 dicembre 2013 numero AT 39914 si potrebbe averne diritto. La decisione della Commissione aveva condannato quattro delle più importanti banche della CE accusandole di aver illecitamente manipolato, a proprio favore, il tasso di interesse sui Mutui di milioni di cittadini nel periodo che va dal 2005 ...

Finanza verde - Banche francesi e italiane insieme per un'accelerazione della finanza sostenibile : ... e in particolare il GSF, sono alcune delle iniziative combinate che consentiranno di avviare un reale riorientamento dei flussi di capitale verso un'economia più sostenibile e inclusiva, consentendo ...

Rossi - Bankitalia - : Banche Italiane convalescenti - quasi guarite : "I guai che sono accaduti in questi anni - ha sottolineato - sono dovuti al fatto che l'economia è andata malissimo negli ultimi dieci anni".Rossi non si è sbilanciato invece sul futuro del ...

Sofferenze - dall'Eba rischi per le Banche italiane : Il nuovo allarme per le banche italiane arriva dall'Eba, l'Autorità bancaria europea, che ieri ha avviato la procedura di consultazione per la gestione dei crediti non performanti delle banche europee.

Dopo il voto le agenzie di rating restano ferme ma prevedano tempi lunghi. Le Banche Italiane rassicurano : Per Marco Morelli, amministratore delegato Mps, "dal punto di vista di una banca e dei suoi organi di gestione, il fatto che ci sia un cambio a livello di governo e ministro dell'Economia non è una ...

Dopo il voto le agenzie di rating restano ferme ma prevedano tempi lunghi. Le Banche Italiane rassicurano : Prosegue senza "effetto voto" l'andamento di Piazza Affari, mentre le agenzie di rating si pronunciano con molta cautela sul futuro politico dell'Italia. Al momento per le principali case internazionali non c'è nessun impatto sul rating sovrano dell'Italia.S&P mantiene il rating BBB e afferma che "il processo di formazione del governo potrebbe essere complicato e protratto perché nessun partito singolo o coalizione ...

Doppio stress test per le Banche italiane : Non solo NPL, ma anche e soprattutto redditività è questo il focus su cui dovrebbero concentrarsi le analisi volte a indagare le fragilità del sistema bancario italiano secondo Elisabetta Montanaro e Mario Tonveronachi economisti dell'univesità di Siena. In uno studio pubblicato di recente sulla rivista "Moneta e Credito" e presentato ieri pomeriggio nella sala del Refettorio della camera dei deputati, è stato realizzato un Doppio stress test su ...