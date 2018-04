Banche | ABI | soglia 5% per NPL indicata da EBA non giustificata

Banche - Abi : a febbraio sofferenze in calo a 54 - 5 miliardi : Roma, 17 apr. , askanews, Diminuiscono ancora le sofferenze bancarie. A febbraio, secondo il rapporto mensile dell'Abi, le sofferenze nette , al netto delle svalutazioni, sono state pari a 54,532 ...

Visco : "Banche - crisi superata - ma ora serve stabilità e fiducia" - Corriere della Sera - : Secondo il governatore della Banca d'Italia 'grazie al salvataggio pubblico degli istituti più deboli e al miglioramento dell'economia, le banche italiane avrebbero superato la fase più difficile ...

Banche - si rafforzano le attività di responsabilità sociale d'impresa : Teleborsa, - Sostenibilità e risultati sociali in primo piano al convegno #ILCLIENTE dell' Associazione Bancaria Italiana , ABI , che rivela che è sempre maggiore l'impegno delle Banche nello sviluppo ...

Banche di territorio e responsabilità d'impresa tra ambiente ed emergenza sociale : ...che conosciamo più direttamente le Banche del territorio rappresentano un esempio di come quei pericoli possono diventare impegno e opportunità per la creazione di valore sostenibile nell'economia ...

Banche - Abi : 9 milioni di clienti fanno operazioni in mobilità : Roma, 7 apr. , askanews, Sono oltre nove milioni in Italia le persone che fanno operazioni bancarie in mobilità. Lo afferma l'Abi, secondo cui aumentano in maniera sostenuta 'i clienti che entrano in ...

Niente Banche - l'industria della cannabis fiorisce con le criptovalute : Al via decine di criptovalute nel mondo della cannabis, per offrire un'alternativa ai transazioni bancarie tradizionali, spesso vietate nel settore

Niente Banche - l’industria della cannabis fiorisce con le criptovalute : (Foto: Christopher Furlong/Getty Images) Lo scorso gennaio la California è diventata l’ottavo Stato americano a legalizzare la cannabis per uso ricreativo. Prima Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon e stato di Washington hanno fatto lo stesso, mentre in numerosi altri Stati come l’Arizona la cannabis è legale esclusivamente per uso terapeutico. Quella della marijuana è una realtà molto forte negli Stati Uniti, un’industria che ...

Banche - Abi : arrivano pillole online sui mutui casa : Teleborsa, - pillole video per dare informazioni "semplici e dirette" sui mutui casa. E' il percorso formativo e informativo lanciato dall'Abi per chi vuole acquistare casa e per chi è già titolare di ...

Banche - ABI : miglioramenti in Addendum BCE : Teleborsa, - Il Comitato esecutivo dell' ABI constata i miglioramenti apportati al testo dell'Addendum alle Linee Guide della BCE " SSM sui crediti deteriorati. In un documento approvato all'unanimità,...