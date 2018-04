Bambina scrive poesia in dialetto romanesco sulla sua dislessia | “Capolavoro” A soli 10

Inviti Prima Comunione fai da te : idee originali da stampare - cosa scrivere per bambino e Bambina : Quello della Prima Comunione è indubbiamente un momento molto importante e di grande significato nella vita di ogni bambino; per rendere a maggior ragione questa giornata indimenticabile non si può che partire da uno splendido e personalizzato biglietto di invito da consegnare a chiunque abbia voglia di condividere con il festeggiato questa esperienza di gioia. E’ per questo motivo che a seguire troverete alcune idee per realizzare un ...