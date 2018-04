Azure Sphere | Microsoft presenta l’OS per i device IoT

surface-phone

: RT @Int4things: Con #AzureSphere Microsoft prepara un proprio #Linux per la sicurezza dell' #IoT - MitiDellaMura : RT @Int4things: Con #AzureSphere Microsoft prepara un proprio #Linux per la sicurezza dell' #IoT - MundoCyberia : Microsoft lanza finalmente un sistema operativo basado en Linux: Azure Sphere, un sistema operativo para IoT -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Durante la conferenza della RSAhato, una piattaforma di sicurezza per i dispositivi MCU (Micro-Controller Unit). Sicurezza ed affidabilità L’introduzione dipermetterà una maggiore sicurezza per la nuova classe di dispositivi connessi alla rete e basati sulla tecnologia MCU. La connessione alla rete internet implica, soprattutto, un maggior rischio per questo genere di tecnologia, rispetto a quella precedente, rendendo necessaria una nuova piattaforma di gestione e difesa. Questi dispositivi sfruttano i chip della tipologia micro-controller unit e coprono una vasta gamma di prodotti quali: elettrodomestici, strumenti industriali e anche giocattoli.si baserà su tre componenti principali: •certified micro-controllers – Con l’integrazione della tecnologia, per la sicurezza e la connessione, nasce un ...