Avocado | un frutto tropicale ricco di virtù benefiche

: L'Avocado è uno dei frutti esotici più salutari che ci sia. Scopri tutte le sue proprietà benefiche e i 7 migliori… - ed_Riza : L'Avocado è uno dei frutti esotici più salutari che ci sia. Scopri tutte le sue proprietà benefiche e i 7 migliori… - machitsap_ : Credo si spenda molto di più a mangiare male che a seguire uno stile di vita sano e non dobbiamo mangiare per forza… - BlogNews_it : Avocado mania! Bar, festival e anche un museo per celebrare il frutto del benessere -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Scientificamente noto come Persea americana, appartenente alla famiglia delle Lauracee, l’, originario del Messico e del Centro America, continua la sua scalata nell’olimpo dei superfood.Tante sono, infatti, le suedi acido folico, per cui prezioso ni gravidanza; e di vitamine, tra cui vitamina K1, importante per la coagulazione sanguigna, per contrastare la fragilità ossea e l’osteoporosi; oltre che di potassio, vitamina C ed E, fondamentali per tenere sotto controllo la pressione sanguigna, per lo scambio idro-salino a livello cellulare, per la salute del cuore. L’rafforza il sistema immunitario, è antiossidante, combattendo i radicali liberi, riduce il colesterolo, inibisce la crescita delle cellule cancerose, contrasta depressione, Alzheimer. Ottimo antifiammatorio, specie nei confronti delle malattie reumatiche, favorisce la digestione, dona ...