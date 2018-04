Auto | in Europa vendite in calo a marzo | -5 2% Panda e 500 conquistano 29% segmento

FCA -8% IN EUROPA/ Vendite mercato Auto in calo a marzo : Fca, Vendite in calo dell'8% in EUROPA. Sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni nell'Ue per il mese di marzo. Fiat Chrysler al quinto posto tra i produttori(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Macron - "rischio guerra civile in Europa"/ Europarlamento : "democrazia contro Autoritarismo" : Siria e migranti : Discorso di Emmanuel Macron all'Europarlamento: 'rischio guerra civile in Europa, la democrazia è l'antidoto all'autoritarismo'. Siria, migranti e..

Pd e l'alleanza con Macron? Gozi : 'In Europa incontro chi serve - non devo chiedere Autorizzazioni' : Il Pd è all'interno del Pse da quattro anni, abbiamo un responsabile per la politica estera che è Piero Fassino . E' con lui che dobbiamo discutere , all'interno del Pd, le nostre posizioni sull'...

Ambiente : decine di migliaia di Auto diesel inquinano l’est Europa e provengono dall’Italia : Il 10-11 aprile a Sofia si terrà l’incontro dei Ministri dell’Ambiente dell’UE per discutere delle misure volte a migliorare la qualità dell’aria in Europa. In vista di questo incontro, l’ONG Transport & Environment ha calcolato il numero esatto dei veicoli diesel che vengono importati in Bulgaria e l’inquinamento dell’aria che essi comportano. Secondo i nuovi dati, dei veicoli diesel inquinanti importati lo scorso anno in Bulgaria, il 63% ...

Nelle Auto un nuovo obbligo - il pulsante salvavita. Ce lo chiede l'Europa : Da oggi, primo aprile, su tutte le vetture di nuova omologazione dovrà obbligatoriamente essere installato un piccolo aggeggio che potrebbe salvarvi la vita. Si tratta di eCall, sistema salvavita voluto dall'Unione europea. Il dispositivo, dal costo compreso tra i 100 e i 200 euro, è in grado di mettersi in contatto automaticamente con il 112, consentendo di localizzare l'auto e avviare (se l'autista è in grado di parlare) ...

L'Italia investe sul biometano per Auto. E l'Europa punta 4 - 7 miliardi : Preme l'accelerato il mercato della produzione di biometano da scarti e rifiuti organici. Bruxelles sblocca gli incentivi per il settore auto

L’Italia investe sul biometano per Auto. E l’Europa punta 4 - 7 miliardi : L’automobile a biometano da scarti del depuratore di Bresso a Milano La produzione di biometano da scarti preme sull’acceleratore in Italia. Complici fondi in arrivo dall’Europa, le aziende del settore si preparano ad aumentare la produzione e a incrementare il raggio d’azione della cosiddetta economia circolare. Specie nel segmento dei trasporti. La guerra al diesel rappresenta un’occasione per i carburanti ...

Groupe PSA : accordo con AISIN AW per produrre cambi Automatici in Europa : Per soddisfare la crescente richiesta di cambi automatici Groupe PSA ha sottoscritto un contratto di licenza con AISIN AW per produrre in Francia cambi automatici finora importati dal Giappone. La...

Europa : immatricolazioni Auto in crescita a febbraio. Fca peggio del mercato : Ancora un mese positivo per il mercato europeo dell'auto , sostenuto dalle buone performance di Spagna e Germania. I dati diffusi dall'associazione dei produttori Acea indicano che nel mese di ...