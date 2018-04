Auto | Cina verso eliminazione quota joint venture | titoli crollano a Shanghai e Hong Kong

La Cina apre sulle Auto e chiude sul sorgo : la nuova strategia sui dazi : Si aggiunge così un'altra pressione alle già accresciute battaglie commerciali tra le due principali economie del mondo. Le tariffe sul sorgo danneggerebbero gli agricoltori in Stati come Kansas, ...

Cina - c’è chi dice che la prima Autostrada elettrica ‘sta dando buoni risultati’. Ma non è così : Notizia pubblicata in data 16 aprile 2018 sul sito ilPost.it: “Un tratto di autostrada lungo circa un chilometro in Cina produce energia elettrica, grazie a pannelli solari fotovoltaici installati al posto del tradizionale asfalto. Il tratto stradale è sperimentale, ma sta dando buoni risultati e potrebbe essere presto arricchito con altre strumentazioni per collegarsi con i sistemi di bordo delle automobili e caricare le batterie dei veicoli ...

Cina - niente più limiti ai capitali stranieri nelle joint venture dell’Auto : Stanno per finire i tempi delle joint venture paritetiche per le aziende automobilistiche in Cina. Il meccanismo che da anni consente ai cinesi di acquisire know-how industriale prezioso dal resto del mondo dando in cambio manodopera a basso costo e agevolazioni fiscali subirà delle modifiche profonde, stando a quanto dichiarato in una nota dalla National Development and Reform Commission e riportato dal sito specializzato Autonews. A partire ...

Cina allenta regole per produttori stranieri di Auto - non più obbligatorie le joint venture : Pechino ha reso noto che inizierà ad eliminare gradualmente le regole che ha imposto finora ai produttori stranieri di auto.

Un rapporto poco sano con i medicinali : Italiani con farmaci scaduti e Automedicazione errata : Un vero e proprio comportamento poco salutare quello che ha più della metà degli Italiani nei confronti dei medicinali e delle cure in generale. Infatti sembra proprio che siamo in tanti ad utilizzare medicine scadute ma anche analgesici, antibiotici o farmaci prescritti sì, ma per patologie pregresse e che in modo autonomo decidiamo di riutilizzare ogni volta che i sintomi saranno più o meno gli stessi. Ma non basta: infatti l’italiano ...

Cina : una strada intelligente per caricare le Auto elettriche in transito : Sono sempre di più le aziende dell’industria automobilistica che hanno deciso di investire nella produzione di auto elettriche, in grado di ridurre le emissioni inquinanti a beneficio dell’ambiente, e se da un lato è evidente come il settore negli ultimi anni sia cresciuto a livello globale con numeri sempre più promettenti, è altrettanto vero che c’è ancora molta strada da fare. Migliorare la tecnologia alla base delle auto ...

In Cina sperimentano una strada che ricarica le Auto elettriche : Un tratto di un chilometro è stato ricoperto di pannelli solari: producono energia e un giorno potranno trasferire energia alle batterie dei veicoli The post In Cina sperimentano una strada che ricarica le auto elettriche appeared first on Il Post.

"Meno dazi sulle importazioni di Auto". La Cina cerca una tregua con gli Usa : Ma per le tariffe su alluminio e acciaio Pechino denuncia Washington al Wto Il presidente Xi promette di continuare l'apertura dell'economia cinese, riducendo i dazi sulle auto importate, potenziando la protezione della proprietà intellettuale, e facilitando gli investimenti stranieri nel settore finanziario. Così offre un ...

Wall Street : minori tariffe da Cina spingono il comparto Auto nel pre-mercato : Segno più nel pre-mercato di Wall Street per il comparto auto in scia delle minori tariffe promesse dalle autorità cinesi sulle importazioni di veicoli. In particolare, spicca il +2,54% di General ...

Lascia l’Auto in officina ma la dash cam continua a registrare. Il video rivela l’incubo di tutti gli Automobilisti : Se accadesse a voi? Ritira l’auto da un’officina di Toronto e scopre di aver pagato 600 dollari per 11 minuti di lavoro. Tanto è rimasta sul ponte la Mercedes S63 di Daniel Sheikhan. Le prove le ha fornite la dash cam che non ha mai smesso di registrare, anche quando due meccanici si fanno un giro con l’automobile e vanno a comprare un gelato. Il video pubblicato su Youtube da Sheikhan per denunciare quanto accaduto è diventato ...

Dazi - la Cina promette il taglio delle tariffe all'import di Auto : La Cina allenterà i limiti agli investitori stranieri nel settore dell'auto e taglierà i Dazi all'import di veicoli: sono alcune delle misure annunciate dal presidente Xi Jinping parlando al Forum di ...

Cina - Xi Jinping annuncia riduzione di dazi sull'import di Auto : Fa grandi concessioni agli investitori stranieri il presidente Xi Jinping dal palco del Forum di Boao for Asia e nel suo atteso discorso - disinnescando la miccia dei dazi al rialzo - promette di ...

Svolta Usa-Cina : Pechino annuncia tagli sui dazi Auto importate : "Dobbiamo evitare di cercare il predominio ad ogni costo e [...] respingere la politica di potere' mentre le nazioni dovrebbero "impegnarsi per l'apertura, la connettività e i benefici reciproci, ...

Cina - Xi annuncia tagli dazi import Auto : 8.50 La Cina allenterà i limiti agli investitori stranieri nel settore dell'auto e taglierà i dazi all'import di veicoli Lo ha annunciato il presidente Xi Jinping parlando al forum di Boao,nell'isola di Hainan, assicurando un "allineamento" del sistema cinese alle norme finanziarie e del commercio internazionali. Xi ha elencato quattro passaggi guida:più apertura dei mercati,ambiente più attrattivo per gli investimenti, protezione effettiva ...