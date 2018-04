Auto | Acea | a marzo immatricolazioni Ue -5 | 3%

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Mercatomobilistico in calo anell’Unione europea, primo ribasso di quest’anno e il primo registrato in questo mese dal 2014. Secondo i dati diffusi da, ledivetture nuove sono scese del 5,3%, attestandosi a quota 1.792.599 unità. Nel dettaglio, spiega l’Associazione europea dei costruttori, è stata registrata una forte frenata del mercato nel Regno Unito (-15,7%). Ledivetture nuove scendono anche in Italia (-5,8%) e in Germania (-3,4%), mentre crescono seppur di poco in Francia (+2,2%) e Spagna (+2,1%). Nei primi tre mesi del 2018, la domanda di nuovemobili rimane complessivamente positiva (+0,7%), nonostante il risultato di. Nel trimestre segna un buon risultato la Spagna (+10,5%), seguita da Germania (+4%) e Francia (+2,9%), mentre passano in territorio ...