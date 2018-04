Autismo ed arte | Regione Lombardia sempre alla ricerca di nuovi modelli per aiutare

"Autismo… te lo racconto in musica" : mercoledì 4 aprile all'Orfeo l'arte abbatte ogni barriera : Come ogni anno, il 2 aprile si è celebrato la Giornata Mondiale della consapevolezza sulla sindrome autistica, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. Da quel momento in tutto il mondo si cerca di abbattere le barriere dell'isolamento e della discriminazione attraverso un'informazione capillare ad ampio spettro sulla sindrome autistica, con l'obiettivo di arrivare tanto ai ...