Augusto Minzolini | la profezia sulla Casellati | ' È già finita | dopo di lei Roberto Fico

Matteo Renzi - Augusto Minzolini : la frase sull'infarto di Luigi Di Maio. Se Roberto Fico avesse l'incarico... : A fare il punto sull'intricata situazione politica ci pensa Augusto Minzolini . Lo fa su Il Giornale sotto allo pseudonimo Yoda. Si parla della formazione del prossimo governo. E Minzo spiega le carte che Sergio Mattarella potrebbe giocarsi, ...

Silvio Berlusconi - il retroscena di Augusto Minzolini : Gianni Letta e la linea dura - 'piuttosto ritirati' : Silvio Berlusconi è bloccato tra l'incudine grillina e il martello leghista, una posizione non proprio confortevole e che di certo non agevola la scelta sul da farsi in vista della formazione del ...

Augusto Minzolini - il retroscena : 'Davide Casaleggio vuole un premier condiviso - non Luigi Di Maio' : Luigi Di Maio vuole fare il premier. A tutti i costi: 'O io o nessuno', questo il succo del suo pensiero. E non è neppure l'unica condizione posta dal grillino, espressione di quel M5s arrivato dietro ...

Matteo Salvini - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Il premier sarà Giancarlo Giorgetti' : 'Eminenza grigia del Carroccio', Giancarlo Giorgetti è indicato come uno dei 'papabili per Palazzo Chigi', scrive Augusto Minzolini sul Giornale, ma lo stesso Giorgetti è molto deluso dai grillini: '...

Augusto Minzolini sul partito unico : 'Quei voti possono sfuggire al centrodestra. Matteo Salvini si pone il problema' : O, secondo un altro punto di vista, un atto di 'cannibalismo' da parte di Matteo Salvini , che sfrutterebbe le stellette di leader di centrodestra per mettersi a capo di una formazione politica in ...

Augusto Minzolini : 'Dicono che ha perso Berlusconi - ma guardate bene a...'. Cosa sa l'ex senatore : 'Dicono che perso Silvio Berlusconi , ma...'. Augusto Minzolini , ex senatore di Forza Italia, va controcorrente e dà la sua lettura di quanto accaduto in questo fine settimana. Secondo Minzo la ...

Augusto Minzolini sfotte Marco Travaglio : 'Il giorno in cui gli verrà un coccolone' : Di fatto - prosegue Minzolini -, accettare quella che per quel mondo è una provocazione , un po' come la scena di anni fa in cui il Cav pulì con il fazzoletto, prima di sedersi, lo sgabello dove si ...